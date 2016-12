¿Una verdadera píldora contra la obesidad?

Compuestos convierten la grasa blanca o “mala” en grasa parda o “buena”.

Un equipo de investigadores del Harvard Stem Cell Institute (HSCI) ha tomado el primer paso de lo que describen como una píldora que podría reemplazar los ejercicios para el control de la obesidad, aunque por supuesto, sin los muchos beneficios de hacer ejercicio habitualmente.

Chad Cowan, junto con su equipo de la Universidad de Harvard y el Hospital General de Massachusetts (MGH), afiliado a Harvard, dice que ha creado un sistema que utiliza células madre humanas para la detección de compuestos que tienen el potencial de convertir la grasa blanca, o “mala”, en células de grasa marrón o “buena”, y que ya ha identificado dos compuestos que pueden lograr eso en las células humanas.

El camino de los resultados obtenidos por el equipo a un medicamento seguro y eficaz puede no ser fácil, y tendrán que ser replicados por otros grupos de investigación, así como refinados, antes de que puedan conducir a un tratamiento clínico.

Sin embargo, Cowan dijo que los dos compuestos descubiertos hasta ahora tienen como diana la misma molécula, que juega un papel en la respuesta inflamatoria, de manera que si se administran durante un tiempo prolongado, el sistema inmune del paciente se puede ver comprometido. Esto obstaculiza la utilización de estos compuestos iniciales sin modificaciones. Uno de los compuestos, sin embargo, ya está en el mercado, como un tratamiento aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU.A., para la artritis reumatoide.

Las células de grasa blanca almacenan energía en forma de lípidos y juegan un papel en el desarrollo de la obesidad, la diabetes tipo 2, y los trastornos relacionados, incluyendo enfermedades cardiovasculares. En cambio, en ratones se ha demostrado que la grasa parda disminuye los niveles de triglicéridos, reduce la resistencia a la insulina asociada con la diabetes tipo 2, y quema la grasa blanca.

Cowan dijo que a diferencia de muchos compuestos que se han probado en animales, los compuestos descubiertos proporcionan una conversión estable de las células de grasa blanca en células de grasa marrón.

Añadió que los compuestos los descubrieron entre una biblioteca de unos 1.000 compuestos, pero se encuentran en negociaciones para para tener acceso a la biblioteca típica de una compañía farmacéutica, de 1,5 a 2 millones de compuestos.

Estudio: Annie Moisan, Youn-Kyoung Lee, Jitao David Zhang, Carolyn S. Hudak, Claas A. Meyer, Michael Prummer, Sannah Zoffmann, Hoa Hue Truong, Martin Ebeling, Anna Kiialainen, Régine Gérard, Fang Xia, Robert T. Schinzel, Kurt E. Amrein and Chad A. Cowan. White-to-brown metabolic conversion of human adipocytes by JAK inhibition. Nature Cell Biology (2014), doi:10.1038/ncb3075

Fuente: Harvard Stem Cell Institute