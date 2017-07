El ibuprofeno conduce a la vida útil prolongada en varias especies

Un medicamento común, que se vende sin receta médica para aliviar el dolor y la fiebre, también puede contener claves para una vida más larga y saludable, según un científico de Texas A&M AgriLife Research. La dosis habituales de ibuprofeno extendieron la vida útil de varias especies, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Public Library of Science-Genetics.

“Primero usamos la levadura del pan, que es un modelo de envejecimiento establecido, y notamos que la levadura tratada con ibuprofeno vivió más tiempo”, dijo el bioquímico, Dr. Michael Polymenis, de AgriLife Research. “Luego probamos el mismo proceso con gusanos y moscas, e igualmente notamos la prolongación de la vida. Además, esos organismos no sólo vivieron más tiempo, sino que también parecían estar sanos”.

Dijo que administraron dosis comparables a las recomendadas en humanos, lo que añadió un 15% más de vida en las especies tratadas. En los seres humanos, eso sería equivalente a doce años más de vida sana.

El ibuprofeno es un fármaco relativamente seguro que se creó en la década de 1960 en Inglaterra. Inicialmente se vendía bajo prescripción médica, pero luego, tras su uso generalizado, en la década de 1980 se comenzó a vender sin receta en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud lo incluye en su lista de “medicamentos esenciales” necesarios en un sistema básico de salud. El ibuprofeno se describe como un “fármaco antiinflamatorio no esteroideo utilizado para aliviar el dolor, que ayuda a reducir la fiebre y la inflamación”.

Polymenis dijo que el proyecto de tres años mostró que el ibuprofeno interfiere con la capacidad de las células de levadura de captar triptófano, un aminoácido que se encuentra en todas las células de los organismos. El triptófano es esencial para los seres humanos, que lo obtienen de fuentes proteínicas.

“Tenemos algunos datos preliminares sobre los gusanos que mostraron que este medicamento también les extendió el período de vida saludable”, añadió Polymenis. No solamente los hizo vivir más tiempo, sino también más saludables.

Fuente: Texas A&M Agrilife