Identifican un gen que vincula la estructura del cerebro con la inteligencia

Científicos del King College de Londres han identificado un gen que vincula el espesor de la materia gris en el cerebro con la inteligencia. El estudio podría ayudar a que los científicos entiendan los mecanismos biológicos detrás de algunas formas de deterioro intelectual.

Los investigadores observaron la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro humano, a la que se le conoce como “materia gris” y juega un papel clave en la memoria, la atención, la conciencia perceptiva, el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. En estudios anteriores se había demostrado que el espesor de la corteza cerebral , o ‘grosor cortical’, se correlaciona estrechamente con la capacidad intelectual, sin embargo todavía no se habían identificado ningún gen.

Un equipo internacional de científicos analizó muestras de ADN e imágenes por resonancia magnética de 1.583 adolescentes sanos de 14 años. Los adolescentes también se sometieron a una serie de pruebas para determinar su inteligencia verbal y no verbal.

La Dra. Sylvane Desrivières, autora principal del estudio, dice que el objetivo principal era encontrar cómo se relacionan las diferencias estructurales del cerebro con diferencias en la capacidad intelectual. Añade que la variación genética que han identificado está relacionada con la plasticidad sináptica – es decir, la forma en que se comunican las neuronas. El descubrimiento puede ayudar a entender lo que ocurre a nivel neuronal en ciertas formas de deficiencias intelectuales, en las que la capacidad de las neuronas para comunicarse de manera efectiva se ve comprometida de alguna manera.

La Dra. Desrivières advierte que “es importante señalar que la inteligencia se ve influida por muchos factores genéticos y ambientales. El gen que hemos identificado sólo explica una pequeña proporción de las diferencias en la capacidad intelectual, por lo que no es de ninguna manera un ‘gen de la inteligencia’”.

Los investigadores analizaron más de 54.000 variantes genéticas posiblemente involucradas en el desarrollo del cerebro. Encontraron que, en promedio, los adolescentes que llevan una variante genética particular tenían una corteza más delgada en el hemisferio cerebral izquierdo, sobre todo en los lóbulos frontales y temporales, y obtuvieron resultados menores en las pruebas de capacidad intelectual. La variación genética afecta la expresión del gen NPTN, que codifica una proteína que actúa en las sinapsis neuronales, y por lo tanto, afecta la forma en que se comunican las células cerebrales.

Para confirmar sus hallazgos, los investigadores estudiaron el gen NPTN en células de ratón y en el cerebro humano. Los investigadores encontraron que el gen NPTN presenta una actividad diferente en los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, lo que puede provocar que el hemisferio izquierdo sea más sensible a los efectos de las mutaciones NPTN. Sus hallazgos sugieren que algunas diferencias en las capacidades intelectuales pueden ser consecuencia de la disminución de la función del gen NPTN en determinadas regiones del hemisferio izquierdo del cerebro.

La variación genética identificada en este estudio sólo representa un estimado de 0,5 % de la variación total de la inteligencia. Sin embargo, los hallazgos pueden tener implicaciones importantes para la comprensión de los mecanismos biológicos que subyacen a varios trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia y el autismo, en los que la capacidad cognitiva es una característica clave de la enfermedad.

Artículo científico: Desrivières, S. et al. Single nucleotide polymorphism in the neuroplastin locus associates with cortical thickness and intellectual ability in adolescents. Molecular Psychiatry, doi: 10.1038/mp.2013.197

Fuente: King’s College London