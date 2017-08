Descubren cómo y donde se produce la imaginación en el cerebro humano

Por mucho tiempo los filósofos y los científicos se han preguntado de dónde viene la imaginación humana. En otras palabras, ¿qué hace que los seres humanos sean capaces de crear arte, inventar herramientas, pensar científicamente y realizar otros comportamientos muy diversos?

La respuesta, según han concluido investigadores de Dartmouth College en un nuevo estudio, se encuentra en una red neuronal generalizada – “en un espacio de trabajo mental del cerebro”, que manipula conscientemente imágenes, símbolos, ideas y teorías, y brinda a los humanos el enfoque mental necesario para resolver problemas complejos y llegar a nuevas ideas.

“Nuestros hallazgos nos acercan a la comprensión de cómo la organización de nuestro cerebro nos diferencia de otras especies, y proporciona un rico ambiente interno para pensar libremente y con creatividad”, dice el autor principal, Alex Schlegel, un estudiante graduado del Departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro. “La comprensión de estas diferencias nos permitirá percibir de dónde proviene la creatividad humana, y posiblemente nos permitirá recrear esos mismos procesos creativos en las máquinas”.

Los estudiosos teorizan que la imaginación humana requiere una red neuronal generalizada en el cerebro, pero ha sido difícil obtener evidencia de un “espacio de trabajo mental” con técnicas que principalmente estudian la actividad del cerebro en forma aislada. Los investigadores de Dartmouth abordaron el problema preguntando: ¿Cómo es que el cerebro nos permite manipular imágenes mentales? Por ejemplo, imaginarse un abejorro con la cabeza de un toro, es una tarea aparentemente fácil pero que requiere que el cerebro construya una imagen totalmente nueva, y haga que aparezca en el ojo de nuestra mente.

En el estudio se pidió a 15 participantes que imaginaran formas visuales abstractas específicas, y luego las combinaran mentalmente en nuevas formas más complejas, o que las desmantelaran mentalmente en sus partes separadas. Los investigadores midieron la actividad cerebral de los participantes con resonancia magnética funcional, y encontraron una red cortical y subcortical sobre una gran parte del cerebro, que fue responsable de la manipulación de las imágenes. La red se asemeja mucho al “espacio de trabajo mental” que los académicos han teorizado que podría ser responsable de gran parte de la experiencia de la conciencia humana y de las capacidades cognitivas flexibles que los humanos han evolucionado.

Artículo científico: Alexander Schlegel, Peter J. Kohler, Sergey V. Fogelson, Prescott Alexander, Dedeepya Konuthula, y Peter Ulric Tse, “Network structure and dynamics of the mental workspace”, Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States, 16 de septiembre de 2013.

Fuente: Dartmouth College